三重県津市美杉町の山あいに佇む「ラーメン山」は、開店前から行列ができる人気店です。鶏の旨味を凝縮した清湯スープの塩ラーメンに加え、平日20食限定のまぐろ丼も評判で、この“最強セット”を求め遠方からも客が集まります。 ■京都からも通う常連が絶賛する“唯一無二の塩ラーメン” 名古屋から車で約2時間。三重の西の端、奈良県との県境にある山に囲まれた津市美杉町。山あいにポツン