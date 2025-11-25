山形県内ではきょうもクマの出没が相次ぎました。 【画像】柿の木の上に居座るクマなど また庄内町狩川では、民家近くに出没したクマが緊急銃猟で駆除されています。 町によりますと、きょう午後１時ごろ、庄内町狩川のＪＲ狩川駅の近くでクマが確認されました。 クマは体長６０センチほどの１頭で民家近くの柿の木の上にいたということです。 町は午後２時過ぎに緊急銃猟を判断し木から降りてきたところで駆除されました。