25日午後6時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、熊本県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要25日午後6時1分頃、熊本県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測さ