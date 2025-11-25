気象庁によりますと午後6時1分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは、産山村、震度5弱を観測したのは、阿蘇市、竹田市、震度4を観測したのは、菊池市、南小国町、熊本高森町、西原村、南阿蘇村となっています。震源地は熊本県阿蘇地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。KKTの阿蘇駐在･北迫新太郎カメラマン(阿蘇市)の話「自宅では