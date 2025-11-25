よゐこ濱口優（53）が24日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ドランクドラゴン鈴木拓（49）と共演していた番組を振り返った。濱口は「相方より毎週、会ってる時の方が多かった時あったよなー。2本ぐらい一緒にレギュラーやってたから」と振り返り、ロケ番組とラジオで週2〜3回会ってたと明かした。濱口が「鈴木拓くんとやってたあの番組は、数年前やけど、終わったのは。絶対無理やよね、今ね。完