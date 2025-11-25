ランドセルに教科書、そろそろ習い事も増えてきた……小学生を育てる家庭の出費は、毎月じわじわと家計に響きます。 そんな中、「子育て応援手当」として子ども1人につき2万円が支給される見込みとなりました。児童手当と合わせると、年間どれくらいの支援になるのでしょうか。 今回は、「子育て応援手当」のおおまかな概要と児童手当の支給額をおさらいしつつ、家計の実感値をもとに解説します。 「子育て応援