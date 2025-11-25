フジテレビは25日、年末年始の番組表を更新し、同局のクリスマス名物「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」（通称明石家サンタ）の放送を見送られたことが25日、明らかになった。同時間の24日深夜0時25分から「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP」が放送される。90年開始の同番組はフジテレビのクリスマスの風物詩的な特番。さんまと元同局アナウンサーの八木亜希子がMCを務め、一般視聴者からの不幸