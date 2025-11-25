実施期間：12月1日まで サブスクリプションサービスApple TVの料金が月額450円へと割引するキャンペーンが12月1日まで実施される。 本キャンペーンは新規ユーザーおよび30日間のチェーン期間を経過したユーザーを対象としたもので、6カ月間の料金が月額450円へと割引きされる。ブラックフライデーに合わせて実施される取り組みで、Apple TVにて配信