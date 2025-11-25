流暢なパワートレイン動力性能は競合以上運転手付きのプラグイン・ハイブリッド・リムジンをお考えなら、BMW 750eは候補に加えたい1台。パワートレインは、感心するほど流暢に大きなボディを走らせてくれる。【画像】要望を高度に満たす完成度BMW 750e xドライブ競合クラスのドイツ製サルーンたち全118枚3.0L直列6気筒エンジンは、普段は存在を忘れるほど静かで滑らか。リムジンらしく悠々と流せば、駆動用モーターとの協