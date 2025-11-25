【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの中川翔子が11月25日、自身のInstagramを更新。久々の外出で母・桂子さんと浅草で楽しんだことを報告し、話題となっている。【写真】40歳双子出産タレントが街中に 母と2ショット◆中川翔子、母との浅草2ショットを公開中川は「双子を見ててもらい、、 桂子さんとめちゃくちゃ久しぶりに母娘で外出！ 毎年行く、浅草の酉の市にいきました！」とつづり、久々に母と2人で外出したことを報告。