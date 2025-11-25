東京で開かれている聴覚障害者の国際大会「デフリンピック」。 今日行われたサッカー女子の決勝で日本はアメリカに敗れましたが、大会史上初となる銀メダルを獲得しました。 この試合のスターティングメンバーにはいずれも倉敷市出身の石岡洸菜選手と小森彩耶選手が名を連ね、攻守で存在感を示しました。