阪神・掛布雅之ＯＢ会長＝スポーツ報知評論家＝が２５日、大阪市内のホテルで行われた「２０２５阪神タイガースリーグ優勝祝賀会」に出席し、巨人のＶ９に匹敵する黄金時代到来を願った。乾杯のあいさつに登場。自身の現役時代の１９８５年（昭和６０年）の日本一を回想しながら「昭和４０年代は巨人の時代、昭和５０年台は広島の時代。６０年台は阪神の時代をつくるんだという気持ちで優勝の翌年（８６年）スタートしましたが