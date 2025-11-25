中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月25日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は25日の記者会見で、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席とトランプ米大統領による24日の電話会談について、前向きで友好的かつ建設的な雰囲気で行われたと述べた。電話会談は中国側が提案したのか、米国側の要請に応じたのかとの質問を受け、毛氏は、トランプ大統領2期目の就任以降、中米首脳は継続的な交流を重ねてきた