気象庁によると、25日午後6時1分ごろ、地震があった。震源地は熊本県阿蘇地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5．7と推定。この地震による津波の心配なし。気象庁によりますと、この地震の震源付近には活火山である大分県の九重山と熊本県の阿蘇山がありますが、これまでのところ火山活動に変化はないということです。