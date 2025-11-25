西武は25日、DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手（32）と契約合意した。広池浩司球団本部長が明かした。広池本部長は「合意に至ったのでご報告させていただきます」と明かし、「本当にうれしく思っている。来年強くなるための選手だと思っています」とコメントした。4年契約の最終年を終えた桑原は「自分の野球人生を後悔なく過ごしたい」との思いから、申請期限だった11日までに“駆け込み”で海外FA権を行使していた