不動産大手が加盟する不動産協会は25日、投機目的でのマンションの短期転売を抑制する取り組みを発表した。引き渡し前の転売禁止や購入戸数の制限、購入申込者と登記名義人の一致といった対策を加盟社に求める。ただ、マンション価格の高騰は建築費などのコスト増や需要の強さが要因だとして、価格抑制への効果は限定的だとしている。引き渡し前の転売活動が発覚した場合は、契約解除や手付金の没収など各社が個別にルールを設