石川県は25日、能登半島地震の災害関連死に関する審査で、新たに4人の認定が決まったと発表した。関連死は新潟、富山両県の13人や、他に認定が決まっている石川県の3人を含め計463人となる見込み。死者の累計は、建物倒壊などによる「直接死」228人と合わせて691人に上る見通しとなった。25日は珠洲市、志賀町、穴水町、能登町が計13人を審査。うち認定が決まったのは珠洲市2人、志賀町1人、能登町1人。各市町が近く正式に認定