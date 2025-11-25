午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇市を震源とするマグニチュード5.7の地震がありました。【映像】地震発生時の様子震度5強が熊本県産山村、震度5弱が熊本県阿蘇市、大分県竹田市などとなっています。震源の深さは10kmで、この地震による津波の心配はありません。震度5強 産山村震度5弱 阿蘇市、竹田市震度4 菊池市、南小国町、熊本高森町、西原村、南阿蘇村震度3 八幡浜市、伊方町、久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、大川市、嘉麻