7人組ガールズグループのHANAが25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇した。ファッション雑誌「VOGUE JAPAN」による、その年を彩ったアイコニックな人々をたたえるアワード。歌手でラッパーの、ちゃんみな（27）とSKY−HI（38）がタッグを組んだオーディション番組「No No Girls」から誕生したグループ。今年4月にデビューを果たし、年末の紅白歌合戦を決めるなど飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している。JIS