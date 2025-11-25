21日、秋田市の大森山動物園でクマがおりから脱走した原因は、扉の鍵のかけ忘れが原因でした。人為的なミスであったことから園は、ほかの猛獣と同様にクマも複数の職員で飼育作業にあたることに見直し、26日の営業再開を決めました。こちらは、メスのツキノワグマ「ルビー」の展示場です。ルビーは、おりの外、園内に直接出られる鉄製の扉から脱走しました。熊谷奈都子記者「展示場を脱走したクマは、あちらのキリンの