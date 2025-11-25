日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第7話が11月23日に放送され、反響を呼んでいます。【写真】メガネの冴えない大学生役が評判の目黒蓮第7話では、ロイヤルホープの子どもが誕生し、デビュー戦に臨む様子が描かれました。その中で、耕造（佐藤浩市）の死を示唆するシーンに注目が集まっています。本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世