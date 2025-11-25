日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第8話が11月30日に放送予定です。【写真】神妙な面持ちの栗須（妻夫木聡）本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。（c）早見和真／