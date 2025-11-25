Ìë¿À·î¤Î¹õ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤ê¤ó¤´¤òÊÒ¼ê¤Ë¡ÄÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº(24)¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡¢ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£·û»ËÏº(18)¤¬?·»¤ò¿¿»÷¤¿¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¥³¥¹¥×¥ì»Ñ?¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØDEATH NOTE¡Ùthe musical½éÆü¡¢´Ñ·à¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤êŽ¤·»¤ÎÀ¶»ËÏº¤¬±é¤¸¤ë¡ÖDEATH NOTE¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ìë¿À·î¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ê¤ó¤´¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç»£¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¹õ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥Ý