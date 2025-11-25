＜JLPGAファーストQT C地区 初日◇25日◇ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）◇6432ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第1ラウンドが終了し、24歳の村上瑞希が6バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】馬場咲希さんの肩出しドレス2打差の4アンダーにP.サイパン（タイ）、成澤祐美、清本美波。3アンダー・5位タイにスタイヤーノ梨々菜、藤田かれんが続いた。2アンダー・