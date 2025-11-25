＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 事前情報◇25日◇宮崎カントリークラブ◇6543ヤード・パー72＞来季の米ツアー出場権をかけて12月4日から始まるQシリーズの最終予選会（米アラバマ州マグノリア・グローブGC）に出場する櫻井心那は、インの9ホールを回り、「ラフが深くてメジャーらしい感じ。フェアウェイも結構狭いところがある」と警戒を強めた。ただ、言葉とは裏腹に表情は明るい。前週は4日間とも60台で回り、4位