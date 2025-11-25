＜Hitachi 3Tours Championship事前情報◇25日◇平川カントリークラブ（千葉県）＞国内女子（JLPGA）・国内男子（JGTO）・国内シニア（PGA）の3ツアー対抗戦が、12月14日（日）に開催される。これに先立ち、各ツアーの代表選手計18人が発表された。【写真】河本結さんがドレスアップしましたJLPGAからは、今季年間女王で昨年大会MVPの佐久間朱莉、2回目の出場となる河本結が名を連ねた。さらに、初参戦の神谷そら、菅楓華、高橋