＜JLPGAファーストQT B地区 初日◇25日◇裾野カンツリー倶楽部 (静岡県)◇6468ヤード・パー72＞第1ラウンドが終了。4アンダーの単独首位には27歳の“黄金世代”山路晶が立った。3アンダーの2位タイに権藤可恋、但馬友、宅島美香が続く。【写真】馬場咲希さんの肩出しドレス2アンダー・5位に酒井千絵、ツアー通算1勝の植竹希望、今年のプロテストに合格した千田萌花、高田菜桜らが1アンダー・6位タイにつける。ツアー通算7勝の吉田