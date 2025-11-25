プロ野球のベストナインが25日、発表され、5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクからはパ・リーグ最多の4選手が選ばれた。外野手部門の柳町達外野手（28）がプロ6年目で初受賞を飾った。パ・リーグの有効投票総数は229。柳町は外野手トップの226票を集めた。柳町は初の規定打席に到達し、出塁率3割8分4厘で最高出塁率のタイトルに輝いた。「初めてこのような賞を取れた事は、1年間頑張ってきた証しでもあるので、大変嬉しく