プロ野球のベストナインが25日、発表され、5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクからはパ・リーグ最多の4選手が選ばれた。投手部門のリバン・モイネロ投手（29）が来日9年目で初受賞を飾った。パ・リーグの有効投票総数は229。モイネロは155票を集め、沢村賞を獲得した伊藤大海（日本ハム）の61票に「94票」と大きな差をつけた。モイネロは最優秀防御率のタイトルを獲得。24試合に登板し、12勝3敗、防御率1・46。「初めて選