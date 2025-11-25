プロ野球のベストナインが25日、発表され、5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクからはパ・リーグ最多の4選手が選ばれた。外野手部門の周東佑京内野手（29）が2年連続2度目の受賞を飾った。パ・リーグの有効投票総数は229。外野手部門では柳町達（ソフトバンク）の226票、中川圭太（オリックス）の155票に次ぐ、92票で受賞した。次点の西川愛也（西武）は85票と7票差の僅差だった。周東は96試合に出場し、打率2割8分6厘、3本