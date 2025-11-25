プロ野球のベストナインが25日、発表され、5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクからはパ・リーグ最多の4選手が選ばれた。二塁手部門の牧原大成内野手（33）が15目で初受賞を飾った。パ・リーグの有効投票総数は229。牧原大は211票を集めた。牧原大は初の規定打席に到達し、打率3割4厘で初の首位打者に輝いた。二塁でゴールデングラブ賞も初受賞。「選んでいただきとてもうれしく思います。まず、1年間支えてくれた家族に感