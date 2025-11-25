コーラやラムネなど、日本人に親しまれる炭酸飲料。フルーツフレーバーはもちろん、近頃はコーヒーフレーバーのものを見かけたりもします。しかしながら、もっと際立った個性を放つ炭酸飲料が存在するという情報を聞きつけた筆者。一体どんなモノなのか調査しました。☆☆☆☆ ●しずおか茶コーラ／静岡県産の緑茶を使用した、ほんのりお茶の風味が香る緑色の炭酸飲料。●うなぎコーラ／静岡県の名物「うなぎ」を新しいカタチで