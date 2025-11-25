紅葉が見ごろを迎えている箕面公園。「もみじの天ぷら」で知られる人気の茶屋が全焼しました。１１月２４日午後１１時すぎ、大阪府箕面市の観光スポット・箕面大滝の近くにある茶屋「楓来坊」で、「火が見える」と通行人の男性から１１０番通報がありました。消防などによりますと、火は約１０時間半後に消し止められましたが、この火事で鉄骨２階建ての店舗約３４０平方メートルが全焼。近くの山の斜面の一部も焼けたという