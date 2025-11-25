マンション価格の高騰に歯止めはかかるのでしょうか？不動産会社などで作る業界団体は、初となる“転売対策”の指針を発表しました。東京・中央区のタワーマンションが立ち並ぶ、いわゆる“人気エリア”。40代「（人気エリアには）絶対に住めない」50代「（マンション購入した13年前に比べ）2倍までいかないが、価格上がっている」10月に東京23区で販売された新築マンション1戸当たりの平均価格は、1億5313万円に。過去2番目の高さ