桑原将志外野手西武の広池浩司球団本部長は25日、東京都内で取材に応じ、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した桑原将志外野手（32）と契約合意したと明らかにした。桑原は俊足巧打の右打者で、京都・福知山成美高からドラフト4位で2012年に入団。球際に強い守備も魅力で17、23年にゴールデングラブ賞を受賞した。昨年の日本シリーズでは5試合連続打点の新記録を樹立して最高殊勲選手（MVP）に選ばれた。今季は出