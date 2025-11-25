コント日本一を決める「キングオブコント２０２５」で決勝進出した元祖いちごちゃんが２５日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。元祖いちごちゃんはツッコミの植村侑史とボケのハイパーペロちゃんのコンビ。キングオブコントでは、スーパーで試飲を勧められて飲んだところ漂白剤のブリーチだった、というネタを披露した。これに対しナイツの塙宣之が「オレ、あれはブリーチじゃなくて