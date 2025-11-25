２５日午後６時１分頃、熊本県阿蘇地方を震源とする地震があり、熊本県産山村で震度５強を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・７と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度５強熊本県産山村▽震度５弱熊本県阿蘇市、大分県竹田市▽震度４熊本県菊池市、南小国町、熊本高森町、西原村、南阿蘇村