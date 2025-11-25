セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、巨人からは泉口友汰内野手（２６）が遊撃手部門で初選出された。巨人の遊撃手としては、２０２１年の坂本以来４年ぶり８人目となった。泉口は、ＮＴＴ西日本から２０２３年ドラフト４位で入団。今季は開幕二軍も、４月４日に一軍へ昇格し、その後は遊撃のレギュラーに定着した。昨季の約２倍となる１３３試合に出場し、打撃では打率３割１厘でリーグ２位、守備率は矢野（広島