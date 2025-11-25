25日午後6時1分ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。 最大震度5強を観測したのは、熊本県の産山村です。 この地震による津波の心配はありません。 【各地の震度詳細】 ■震度5強□熊本県産山村 ■震度5弱□熊本県阿蘇市 □大分県竹田市 ■震度4□熊本県南小国町