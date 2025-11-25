東大病院の医療機器選定を巡る贈収賄事件を受け、東大は25日までにホームページで、医療機器選定の仕組みや寄付金の受け入れ体制について検証し、見直すと明らかにした。藤井輝夫学長のメッセージとして「（事件は）社会の信頼を大きく損なうもので重く受け止める。ガバナンス改革を速やかに進める」と掲載した。東大によると、改革委員会を月内にも設置して、医学部と病院の組織体制や運営に関する課題を調査し、解決を図る。