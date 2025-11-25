明日26日の午前中にかけて日本海側を中心に大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。中国、近畿、北陸、東北は昼頃にかけて竜巻などの激しい突風や落雷、雹、急な強い雨にご注意ください。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。関東や東海の最高気温は今日25日より高くなりますが、北風が強まりそうです。明日26日の午前中にかけて大気の状態が非常に不安定今日25日は上空にこの時期としては強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に大