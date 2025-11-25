警察車両が次々と集まり、中には盾を持つ市役所職員の姿も。クマの目撃が相次いでいる秋田市の住宅街で25日朝、緊張が走りました。25日午前8時45分ごろ、秋田市の住宅の敷地内で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。そして、クマは住宅の庭を占拠。座って動かずに、辺りを警戒しているように見えます。クマが居座りを始めてから約4時間後、麻酔銃による緊急銃猟を行い、クマは捕獲されたということです。クマに居座られた住