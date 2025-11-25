性的人身売買を追及されているアンドルー元王子の元夫人サラ・ファーガソンさんが、元王子を「見捨てた」と王室専門家が指摘した。英紙エクスプレスが２４日、報じた。アンドルー元王子ことアンドリュー・マウントバッテン・ウィンザー氏は有罪判決を受けた小児性愛者、故ジェフリー・エプスタイン元被告との関係をめぐり称号をはく奪され、警察による捜査が始まるなど新たな展開に直面している。元夫人のファーガソンさんは