ハートワームス（Heartworms）の初来日公演が、12月1日に川崎クラブチッタ、12月2日に大阪・Yogibo HOLY MOUNTAINにて開催。川崎公演にはスペシャルゲストとしてNo Busesも出演する。イギリス南西部・チェルトナム出身。中国系デンマーク人の母とパキスタン系アフガン人の父をもつジョジョ・オームは、「薄氷の上を歩くようだった」と語る苛烈な10代を経て、音楽やカルチャーを貪欲に吸収。彼女の内側に潜む暗闇と強く共鳴すること