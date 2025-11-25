Snow Man目黒蓮（28）とラウール（22）が25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇した。目黒は革のジャケットを羽織った黒を基調としたスタイル、ラウールはボルドーのネクタイを締めたベージュのスーツスタイルで登場。同賞はファッション雑誌「VOGUE JAPAN」による、その年を彩ったアイコニックな人々をたたえるアワード。デビュー5周年の今年は国立競技場と日産スタジアムでのスタジアムライブを実施。