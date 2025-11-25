（資料写真）横浜市内の住宅に押し入り、住人にけがを負わせた上、現金の入った金庫を奪ったとして、神奈川県警捜査１課と神奈川署などは２５日、住居侵入と強盗致傷の疑いで、ボリビア国籍で厚木市内に住む、自称電気設備士の男（２９）、東京都町田市、会社員の男（２４）らを逮捕した。県警は２人が匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の指示役とみて調べている。他に逮捕されたのは、神奈川県出身で住所不定、高校２年の男子