『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』より【漫画】本編を読む→夫と姪っ子が不倫するのは「当たり前」？夫と18歳の姪っ子の不倫という衝撃的な設定とスリリングな展開で話題を呼んでいる『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』(原作: サレ妻miku/作画: 矢野恵)。冒頭から不穏な空気が漂い、ラストには衝撃の結末が待っている本作について、作画を担当した矢野恵さん(@yano_megum)に制作の舞台裏を聞いた。■「信じ