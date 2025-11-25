¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÅúÊÛ°Ê¹ß¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£11·î25Æü¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÎ¯ÃÓÄÌ¿®¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦µÈºêÃ£É§¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£  µÈºê¡Ö¸µ¡¹Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£10·î21Æü¡¢¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â­¤Î»þ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤«¤é¤Î½ËÅÅ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¡¢´ßÅÄ¤µ¤ó¤Î»þ¤Ë¤Ï½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î½ËÅÅ¤ÏÍû¶¯¤µ¤ó¤«¤é¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤Ë¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×&#12