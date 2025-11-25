大谷翔平 PHOTO:Getty Images ドジャースの大谷翔平投手(31)が25日、来春のワールド・ベースボール・クラッシック(WBC)出場を表明した。自身のインスタグラムに日本語で「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と記した。 大谷はこれまで、「選んでいただけるなら、それは光栄なことです」と語るなど、WBC出場に意欲を見せていたが、13日(日本時間14日)のMVP受賞会見では「まだ個