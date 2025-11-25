俳優の柴咲コウが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（毎週水曜後10：00）の第2話が26日に放送される。放送を前にあらすじと場面カットが公開された。【動画】追い詰められた事務所社長“咲”柴咲コウが放つ逆転の一手記事が出るまであと72時間と迫る中、スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は…。柴咲と川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そし